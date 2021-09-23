Компания En+ Group повышает зарплату своим сотрудникам

Заработную плату повышают сотрудникам металлургических и энергетических предприятий во всех регионах России Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания En+ Group второй раз в текущем году планирует повышение заработной платы сотрудникам металлургических и энергетических предприятий во всех регионах России. На эти цели направят 19,1 млрд рублей. Весной 2021 года компания увеличила фонд оплаты труда на 10,6 млрд рублей. При этом зарплата сотрудников выросла на 10-25% в зависимости от должности и региона присутствия компании. В сентябре зарплата возрастет в среднем еще на 10-12%. En+ Group выделит на это 8,5 млрд рублей.

Такие меры принимаются в рамках корпоративной программы по повышению качества жизни работников предприятий.

Как отметил председатель рабочих советов компании Сергей Филиппов, благополучие сотрудников во многом определяет уровень жизни в городах, где работают предприятия En+ Group.

– Наша цель – обеспечить уровень зарплаты работников минимум на 15% выше среднего уровня оплаты труда по региону. Все ранее действующие принципы индексации также остаются в силе. Кроме того, повышение заработных плат на предприятиях означает, что экономика каждого региона получит дополнительный стимул для роста, – подчеркнул Сергей Филиппов.

Отметим, в компании En+ Group, которую основал предприниматель Олег Дерипаска, действует несколько социальных программ, направленных на улучшение качества жизни сотрудников, – жилищная программа с возможностью ипотечный кредит по низкой ставке без первоначального взноса; проекты по строительству госпиталей, жилищных комплексов , детских садов, школ, спортивных объектов.