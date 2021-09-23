В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 356 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 23 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 113 562 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 356 случаев заболевания. Лидером антирейтинга по-прежнему является краевой центр – 64 новых случая, по 24 новых случая в Норильске и Минусинске, в Канске и Курагинском районе – по 22 случая.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 068 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 528 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 655. Проведено тестов на коронавирус всего 3 655 642 из них за последние сутки 9 364.

Из минздрава сообщают, что с начала пандемии от коронавируса вылечили 100 358 человек, в том числе 359 за сутки. Погибли от последствий, вызванных ковидом, 5 672 человек, в том числе за сутки 22.

На утро 23 сентября привито первым компонентом – 877 043 человек, завершили вакцинацию – 822 490.

В эту статистику не входят данные закрытых городом Зеленогорска и Железногорска.