Фонд социального страхования РФ профинансирует организациям Красноярского края мероприятия по охране труда Фото: Мария ЛЕНЦ

До 1 октябяя 2021 года организации края могут обратиться с заявлением на финансирование мероприятий по охране труда в филиалы регионального отделения Фонда социального страхования РФ по месту своей регистрации.

Полученные на охрану труда средства организации края чаще всего тратят на медицинские осмотры, средства индивидуальной защиты работников, санаторно-курортные путевки. Эти мероприятия повышают безопасность труда работников, улучшают условия их труда, предотвращают производственный травматизм!

Также в 2021 году отделение Фонда социального страхования РФ продолжит возмещать расходы за мероприятия, направленные на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

- приобретение средств защиты (маски, респираторы, перчатки и т.д.);

- приобретение дезинфицирующих средств и устройств; приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работников и (или) термометров; проведение лабораторного обследования работников на COVID-19 (метод ПЦР и (или) анализ на антитела к COVID-19.

Подробную информацию работодатели могут узнать по телефону: (391) 229-13-66, а также на сайте Красноярского регионального отделения ФСС РФ: http://r24.fss.ru/120139/129931/index.shtml