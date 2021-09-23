Золотодобывающая компания «Полюс» запустила телефонную линию для соискателей

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и один из ведущих в мире — приглашает кандидатов узнать по телефону всё об актуальных вакансиях и условиях труда на предприятиях компании Для этого «Полюс» запустил телефонную линию 8 (800) 707-66-44, на которой соискатели могут получить консультацию по любым вопросам о работе в компании. Звонок по России бесплатный.

С 20 сентября соискатели могут получить информацию о работе на предприятиях «Полюса», расположенных в Красноярском крае: «Полюс Красноярск», «Полюс Логистика», «Полюс Строй», «Полюс Проект», «МФЦ Полюс».

В ноябре этого года можно узнать по телефону о вакансиях и условиях работы по всей группе компаний «Полюс».