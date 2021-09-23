Запуск аудиогида, наводнение, спортивные события: от чего зависит популярность летних мест отдыха красноярцев?

Фото: Мария ЛЕНЦ

МТС проанализировала потребление трафика в популярных местах отдыха красноярцев в период с мая по август. Самый большой рост трафика за три летних месяца по сравнению с показателями прошлого года отмечен на набережной Дивногорска, на острове Татышев и в парке флоры и фауны «Роев ручей».

В июне также фиксировался серьезный рост потребления мобильного интернета в районе Красноярской ГЭС. Здесь жители региона могли наблюдать сброс воды во время масштабного наводнения. Трафик за первую неделю июня вырос в шесть раз по сравнению со средними показателями по году. Горожане загружали фото и видеоконтент в социальные сети, рассказывая о своих впечатлениях от редкого явления. В остальные периоды показатели трафика мобильного интернета в среднем не превышали прошлогодние показатели.

По сравнению с летними каникулами прошлого года рост трафика мобильного интернета зафиксирован в парке флоры и фауны «Роев ручей» и в районе острова Татышева:в парке флоры и фауны – более чем на треть, на острове Татышевапочти на четверть. Остров Татышева – одно из самых популярных мест отдыха у горожан. Также здесь проходит большое количества спортивных событий, участники которых активно выкладывают в социальные сети фото и видео контент.

Рост трафика мобильного интернета на 20 процентов по сравнению с прошлым годом отмечен и в прогулочной части набережной Дивногорска. С каждым город поток туристов в этот город все больше увеличивается. Путешественников притягивает удивительной красоты природный ландшафт; одной из самых популярных локаций является набережная. В последние годы она активно благоустраивается, а в июле МТС запустила аудиогид «Городские легенды Дивногорска». Виртуальный путеводитель от МТС представляет собой пешую онлайн-экскурсию. Старт маршрута на набережной, рядом с входом в Туристско-информационный центр находится баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код, и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска. Контент интерактивного путеводителя размещен на популярных туристических платформах Izi.Travel иWeGoTrip.