Студенты Красноярского государственного аграрного университета будут получать повышенную стипендию от Россельхозбанка

С нового учебного года студенты Красноярского государственного аграрного университета начнут получать повышенную ежемесячную стипендию по программе Россельхозбанка. Принято решение, что размер пособия в учебном году 2021-2022 будет увеличен с 12,5 до 15 тысяч рублей. Уже в октябре повышенную стипендию получат 13 одарённых учеников.

География получателей именной стипендии Россельхозбанка тоже изменилось. С нового учебного года банковское пособие будут получать не только студенты красноярского вуза, но и его филиала в городе Ачинске.Лучших студентов, которые оказались в числе стипендиатов, определил Учёный совет университета по нескольким показателям. Одним из главных критериев отбора стали показатели успеваемости – средний балл по изучаемым предметам у претендентов должен быть не ниже 4,8.

«Наша стипендиальная программа уже многие годы является хорошим дополнительным стимулом для молодых ребят, весомой поддержкой для талантливых студентов нашего региона. Я уверена, что увеличение суммы пособия станет не просто наградой для учеников. Наши выплаты станут мотивацией для движения к новым вершинам, для достижения больших результатов и для себя, и для нашего могучего аграрного региона», — рассказала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

«С Россельхозбанком наш университет уже не первый год связывают надёжные партнёрские отношения. Выплата именных стипендий – это прекрасное подспорье и мотивация для талантливых студентов, и мы благодарим наших партнёров за такую поддержку», -- добавила ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова.

Цель стипендиальной программы -- материальная поддержка самых талантливых учеников, создание условий для эффективного обучения и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.