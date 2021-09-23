В Красноярском крае по вине пьяного водителя без прав пострадали трое детей. Фото: ГИБДД

без прав, пострадали трое детей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД края.

Накануне, в вечернее время, по улицам села Долгий мост ехал автомобиль «Тойота Королла», за рулем которого находился 23-летний местный житель, а сзади на пассажирских сидениях были молодая женщина с двухлетней дочерью. Водитель захотел обогнать идущий впереди ВАЗ, но не справился с управлением и врезался в него.

От удара иномарку занесло на обочину – прямо на двух мальчиков, 12 и 13 лет. Так же в момент удара задняя дверь иномарки открылась и девочка выпала из салона. Потому что мать не позаботилась о безопасности – не усадила ребенка в удерживающее кресло. Да и сама она была непристегнутой. В результате все трое детей оказались в районной больнице.

Владельца иномарки, который с мая (как только приобрел ее) до сих пор не поставил ее на учет, вдобавок никогда не обучался в автошколе, оштрафовали по нескольким статьям на общую сумму более 10 тысяч рублей. Плюс за пьяную езду он отсидит 12 суток. Наказали и мать девочки за неисполнение родительских обязанностей.