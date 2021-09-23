Экспертиза показала причину смерти 13-летнего подростка из Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна причина смерти 13-летнего подростка из хакасского города Черногорска. Напомним, что 20 сентября он вышел из дома и пропал. На его поиски были направлены полиция и волонтеры. А спустя два дня тело мальчика нашли недалеко от дома, в гараже, без видимых причин насильственной смерти.

Сразу же после исчезновения следователи завели уголовное дело по статье «Убийство», чтобы иметь широкий спектр полномочий для поисков. Сейчас полным ходом идет расследование. Первым делом для установления причин смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. На месте были найдены баллоны с бытовым газом. И, как показали результаты экспертизы, подросток умер от отравления этим самым газом.

Предстоит выяснить, что же произошло в гараже в промежуток времени с 20 по 21 сентября, был ли с подростком кто-то еще, то есть причастен к смерти кто-то или же это несчастный случай. И, конечно же, будет дана оценка ситуации в семье.