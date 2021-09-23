В Красноярске оштрафовали производителя за салат с тараканом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оштрафовали предприятие, которое занимается изготовлением и реализацией корейских и европейских салатов и маринадов. Причиной стала жалоба в региональный Роспотребнадзор жителя города, который приобрел один из таких салатов – из морской капусты «Ли Не Ок» - и собирался пообедать. Между кусочками водорослей он обнаружил таракана.

Приняв жалобу, специалисты ведомства устроили внеплановую проверку на производстве. И выяснилось, что дезинсекция в цехах и складских помещениях проводилась не должным образом. Точнее – поверхностно. В результате насекомые расплодились, добрались до продуктов и готовых салатов перед их расфасовкой.

Административный штраф, который должен выплатить производитель, составляет 10 тысяч рублей. Кроме этого, ему необходимо навести полный порядок на производстве. И чтобы ни одного таракана.