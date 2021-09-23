На Таймыре обиженный мужчина разнес сковородкой банкомат. Стоп-кадр видео МВД

В Дудинке камера видеонаблюдения, установленная в отделении банка, записала довольно странный случай нападения мужчины на банкомат. Обычно все попытки воздействовать на терминал силой сводятся к тому, чтобы украсть оттуда деньги. Но это происшествие – из ряда вон выходящее. Гражданин со всей силы бил кухонной сковородкой, буквально разнес стеклянный монитор и клавиатуру банкомата.

И хотя лица не видно, но полиция установила личность налетчика. Как оказалось, 39-летний местный житель вместе с супругой пытался положить деньги на свой счет. Однако что-то пошло не так, из-за технической ошибки деньги терминал принял, а на счет они не поступили. Сумма, видимо, была немалая.

Отчаявшись, мужчина взял дома сковороду и ночью вернулся к банку, выплеснул гнев на оборудование и скрылся. Ущерб кредитной организации составил 124 тысячи рублей. Непонятно, почему мужчина не решил проблему с сотрудниками банка. Полиция сейчас проводит проверку, а там уже примет решение, возбуждать или нет уголовное дело, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.