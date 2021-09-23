В Красноярске работник супермаркета перевернул на покупательницу паллету с товарами Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские следователи завершили расследование уголовного дела по факту травмирования покупательницы одного из городских супермаркетов. Обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предъявлено сотруднику торгового заведения.

Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Произошло это 3 июня текущего года. Женщина выбирала продукты на стеллаже, в это время рядом грузчик пытался снять с помощью электрического штабелера груз с высоты. Подхватил его на вилах, но товара не удержался и рухнул вниз, прямо на покупательницу.

В результате таких действий грузика женщина сильно пострадала, она получила сочетанную тупую травму тела, повлекшие тяжкий вред здоровью. Ей предстоит долгое лечение и реабилитация. Сотруднику супермаркета, если суд признает его виновным, грозит до 4 лет лишения свободы. Кроме того, после суда пострадавшая может подать гражданский иск на компенсацию затрат по лечению и реабилитации.