В Красноярском крае за от коронавируса вылечились 99 999 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 22 сентября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 113 206 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 357 случаев заболевания. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 195 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 535 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 705. Проведено тестов на коронавирус всего 3 646 278 из них за последние сутки 7 644.

В министерстве здравоохранения края сообщили информацию о вылечившихся и погибших. Всего с начала пандемии выписаны 99 999 пациентов, завершивших лечение от коронавируса. В том числе за минувшие сутки 362 человека. К сожалению, растут показатели и по погибшим – всего 5 650 человек скончались, в том числе за минувшие сутки – 20. По данным на утро 22 сентября привито первым компонентом - 874 242 жителя края, завершили вакцинацию – 818 515.