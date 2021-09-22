Семья киноманов из Красноярска получила подарки от «Ростелекома»

«Ростелеком» в Красноярске наградил семью, которая из 130 тысяч абонентов интерактивного телевидения наиболее активно пользуется сервисом Wink. Мероприятие было приурочено к Гран При по фигурному катанию на коньках среди юниоров и прошло в бренд-зоне ледовой арены «Кристалл».

Супруги Вячеслав и Елена Майдуровы — фанаты фильмов в жанре фэнтези, комедии, детектива и боевика. У их десятилетней дочери Алены предпочтения другие — мультфильмы и познавательные программы. Семья пользуется максимумом возможностей видеосервиса и предпочитает смотреть кино в качестве Ultra HD (4K).

«Мы подключили интерактивное телевидение в 2016 году. За это время пересмотрели массу интересных фильмов и передач, которые предлагает Wink. Оценили удобство управления просмотром, часто пользуемся дополнительными опциями, например, подписками на видео, прокатом фильмов», — рассказал глава семьи Вячеслав Майдуров.

Семье вручили сертификат на бесплатное годовое пользование домашним интернетом на скорости 200 Мбит/c от «Ростелекома» и памятные сувениры.

«“Ростелеком” с вниманием относится к клиентам и всегда стремится их поощрить.В этот раз на площадке нашей бренд-зоны, оборудованной в “Кристалле” и посвященной Wink, мы решили наградить самых активных абонентов мультимедийной платформы. По статистике, за последние полгода именно Майдуровы наиболее часто пользуются сервисом и его дополнительными опциями. Здорово, что Wink востребован всеми членами семьи и приносит им удовольствие», — отметил директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров.

В сервисе Winkсовмещены преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, в котором представлена уникальная коллекция кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Сервис доступен как на экранах домашнего телевизора, так и на экранах смартфонов, планшетов, ноутбуков или компьютеров. Узнать подробнее о возможностях Winkможно на сайте или по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).