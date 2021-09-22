Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает скидку на детские умные часы и смарт-браслет для людей пожилого возраста при покупке SIM-карты в салонах связи.

Клиенты Tele2 могут приобрести по выгодной цене смарт-часы для детей или специальный браслет для людей старшего возраста. Чтобы получить скидку в размере 790 рублей, вместе с гаджетом нужно приобрести SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугой «Годовой контракт». Акция проходит в салонах связи Tele2 во всех регионах присутствия оператора и продлится до 31 декабря 2021 года. В программе участвуют модели детскихчасов:JETKidConnect, JETKidGear, JETKidVision, ElariKidPhone «Ну, погоди!», CanyonPollyKids, GeozonLife, также смарт-браслет для пожилых людей CanyonSenior.

Детские часы будут не только стильным аксессуаром для ребенка, но и надежным помощником для родителей. В функционале многих моделей часов есть опция создания геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг окружающей обстановки, возможность узнать историю перемещения ребенка. Поддержка навигационных систем позволит родителям с высокой точностью определять местоположение детей. Смарт-часы совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS. Взрослым нужно лишь скачать на свой смартфон специальное мобильное приложение от производителя.