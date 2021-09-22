Министр здравоохранения Красноярского края показал пример и поставил прививку от гриппа. Фото: пресс-служба минздрава

Приближается сезон гриппа, медики настаивают: лучшее средство профилактики – это вакцинация. А в период пандемии коронавируса это вдвойне нужная мера, которая не даст двум тяжелым заболеваниям наложиться друг на друг. Сегодня, 22 сентября, прививку сделали министр здравоохранения края Борис Немик и руководитель краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В минздраве сообщили, что в начале сентября в край поступили 159 930 доз вакцины «Ультрикс Квадри» (гриппозная четырехвалентная) против гриппа для детей начиная с 6-месячного возраста, подростков и взрослых из групп риска. И 448 560 доз гриппозной инактивированной вакцины «Совигриппа» для взрослых.

- Вакцинация является основной эффективной мерой защиты против гриппа. Гриппозная вакцина вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета. Защитный эффект после прививки наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, - подчеркнул Дмитрий Горяев.

Бесплатная прививка от гриппа положена детям от 6 месяцев до 18 лет. Также привиться бесплатно могут работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, социальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет; пациенты из группы риска и имеющие хронические заболевания. Вакцинации от гриппа в первую очередь подлежат дети, а также те, кто уже вакцинировался от коронавируса и переболевшие COVID-19.