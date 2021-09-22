В Красноярском крае ипотечные должники все чаще теряют свои квартиры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае должники по ипотеке все чаще стали терять свои квартиры. Сравнительная статистика за 8 месяцев, с января по август, показывает, сколько объектов недвижимости арестовали судебные приставы и на какую общую сумму:

- в 2020 году - 469 квартир общей стоимостью 697,5 миллиона рублей

- в 2021 году - 597 квартир на общую сумму 961,3 миллиона.

Обратите внимание, что увеличилась не только сумма общей задолженности (учитывая, что цены на квартиры выросли за год), но и количество квартир. Самая дорогая из арестованных в текущем году квартир стоит 12 миллионов рублей.

Причины задолженности в большинстве своем кроются в снижении доходов семьи. Специалисты предлагают заемщикам не дожидаться, пока судебные приставы наложат арест на квартиру, а продать ее самостоятельно и погасить долг в банке. После ареста недвижимость выставят на торги и она уйдет по минимально возможной стоимости.