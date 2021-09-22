Клиенты ВТБ удвоили спрос на «семейную ипотеку»

С момента расширения условий «семейной ипотеки» для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале.

Клиенты банка в Красноярском крае и Республике Хакасия с 2020 г. оформили в рамках «семейной ипотеки» более 600 кредитов на 1,8 млрд рублей. В целом по стране банк выдал по ней уже около 75 млрд рублей, причем только в этом году – более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки для семей с детьми являются Москва и область (25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Башкортостан (2,2 млрд).

«По итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы – это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой», – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В этом году российский рынок ипотечного кредитования растет рекордными темпами. По оценке ВТБ, за 8 месяцев российские банки увеличили выдачу жилищных кредитов на 62%, до 3,5 трлн рублей.