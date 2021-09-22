В Хакасии пропавшего 13-летнего подростка нашли мертвым недалеко от дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Черногорске почти двое суток искали 13-летнего подростка, который 20 сентября вышел из дома и пропал. К поискам были привлечены полиция, волонтеры-поисковики. Осматривали все возможные адреса, куда он мог пойти или поехать, всех знакомых. Но – безрезультатно. И вот стало известно: найден. К сожалению, погиб. Его тело обнаружили неподалеку от дома.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск следующее: тело подростка без признаков жизни обнаружено в гараже, расположенном вблизи дома, где он жил. Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены экспертизы для установления причин смерти. Следователи и криминалисты следкома и полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей. Позднее будет дана оценка взаимоотношениям в семье.