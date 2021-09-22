Фото: администрация Красноярска

В Красноярске отремонтируют улицу Калинина до наступления холодов, сейчас там завершаются все подготовительные работы. Как сообщили в мэрии, уже заменена большая часть бортового камня, сформирован профиль дороги, оформлены заездные карманы на остановках, частично демонтировано старое асфальтобетонное покрытие.

Все работы по приведению дорожного покрытия в порядок проводит ООО «ПромСтрой». На участке улицы будет проведен ремонт тротуаров, появятся новые светофоры, обновится асфальт. После ремонта все тротуары и пешеходные переходы станут доступными для маломобильных жителей.

Напомним, что улица Калинина – один из самых загруженных участков дорожной сети Красноярска. Здесь проводится активная жилая застройка, а еще это выезд за город в сторону аэропорта и дачных кооперативов.