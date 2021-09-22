В Красноярском крае загрязненность воздуха на дорогах выросла на 1,2% за последние 3 года

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В Красноярском крае довольно серьезно выросла загрязненность воздуха на автомагистралях возле жилых зон за последние 3 года. По данным Роспотребнадзора, опубликованным ко Всемирному дню отказа от автомобиля, еще в 2018 году концентрация вредных веществ превышала на 2,5%, а в 2020 уже на 3,7%.

На сегодняшний день в Красноярске на каждую 1000 человек приходится 300 автомобилей. Такое количество машин довольно сильно сказывается на количестве грязи, попадаемой в атмосферный воздух. В среднем, один автомобиль поглощает ежегодно из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с выхлопными газами примерно 800 кг окиси углерода, 40 кг окиси азота и почти 200 кг различных углеводородов.

Для снижения негативного воздействия автомобиля на окружающую среду, ведомство рекомендует не забывать о том, что машина должна находиться в исправном техническом состоянии, нужно своевременно обслуживать топливную систему, глушить двигатель во время длительной стоянки в жилой зоне, использовать экологическое топливо, а также по возможности переходить на электромобили.