В Красноярске охранник бара избил посетительницу и брызнул баллончиков в глаза. Скрин из видео

В ночь на 18 сентября в Красноярске на Мира, 27 охранник бара избил посетительницу за разбитый стакан, а затем брызнул ей в глаза из баллончика. Подробности инцидента здесь.

Сама пострадавшая рассказала, что отдыхала с подругами, и разбила стакан, но, как положено, подошла на барную стойку, чтобы заплатить за него. Однако к девушке подошли охранники. Один из них ударил ее в солнечное сплетение и выволок на улицу, где брызнул ей в глаза из перцового баллончика.

Как сообщают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, сейчас по данному инциденту проводится проверка. У красноярки и двух ее подруг диагностированы ожоги роговицы и коньюктивы обоих глаз. Охранник пока не установлен.

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