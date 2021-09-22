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Общество22 сентября 2021 9:39

К 2024 году на красноярской Взлётке появится новый сквер площадью 12 000 кв.м.

Новое пространство появится на пересечении улиц Молокова и Авиаторов
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: ГСК "Арбан"

Фото: ГСК "Арбан"

В Красноярске 21 сентября компания «Арбан» презентовала проект нового сквера, который появится на Взлётке к 2024 году. Площадь будущего общественного пространства около 12 000 квадратных метров, ширина 50 метров, а длина – более 245.

На территории установят крупный детский комплекс с различными горками и батутами, а также амфитеатр и круглую сцену. Сквер будет отделен от проезжей части при помощи «живого барьера» из хвойных и лиственных деревьев. Они будут защищать посетителей от шума и пыли со стороны дороги.

Сам парк будет состоять из сети пешеходных дорожек с закольцованной велотропинкой. Также дополнят территорию растения, качели, площадка для выгула собак и многими другими интересными локациями. Срок сдачи намечен на 2024 год.