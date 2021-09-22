Богучанский медцентр помощи и спасения получит новую кислородную станцию.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Сегодня в госпитале развернуто 30 коек, все они заняты. Пятеро пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По сравнению с летними месяцами заболеваемость заметно пошла на спад, отмечает заведующая медцентром Анастасия Воронина. Однако, повода расслабляться нет – примерно в конце октября ожидают четвертую волну ковид-19. Без усиления действующей кислородной станции медперсоналу трудно будет справиться.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

«В третью волну у нас было развернуто 140 коек, все заняты, практически каждому пациенту требовался кислород. При ежедневной потребности 400 литров в минуту наша станция выдавала только 140 литров, - рассказывает Анастасия Воронина, - мы выходили из положения портативными кислородными концентраторами, и почти ежедневно машина подвозила нам кислородные баллоны, что не очень удобно, конечно. Даже вспоминать не хочется, как мы это все пережили. Поэтому сегодня хочется от души поблагодарить Дерипаска Олега Владимировича, который помогает нам с новой кислородной станцией бОльшей мощности. Она будет выдавать 580 литров кислорода в минуту. Это будет большое подспорье!»

На территории медцентра уже готовят фундамент под новую установку, которая поможет лучше подготовиться к четвертой волне.

Фото: Борис АНГАРСКИЙ

Всего за 9 месяцев работы в Богучанском медицинском центре помощи и спасения прошли лечение больше тысячи пациентов.