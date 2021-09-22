В Красноярске заработали «горячие линии» по вопросам отопления Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске заработали «горячие линии» по вопросам начала отопительного сезона-2021. О проблемах с подачей тепла в квартиры можно пожаловаться специалистам в районных администрациях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

В администрации отмечают, что звонить необходимо только если управляющая компания отказывается помочь. Звонить можно с 9:00 часов до 18:00 в будние дни. С 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв.

Телефоны горячих линий:

Центральный район– 227-38-76

Октябрьский район– 247-01-10

Железнодорожный район –221-20-64

Советский район – 220-19-86

Свердловский район – 261-18-33

Кировский район – 222-37-37

Ленинский район – 264-16-73

В мэрии также передают, что в таком режиме «горячие линии» проработают два дня. Вечером 23 сентября на вопросы горожан ответят руководители районов Красноярска.

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