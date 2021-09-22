Красноярский край подаст заявку на проведение Чемпионата мира по боксу среди студентов

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До конца 2021 года Красноярский края подаст заявку на проведение студенческого ЧМ по боксу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по развитию детско-юношеского бокса Виктора Зубарева. По его словам в Красноярском крае одна из лучших школ студенческого бокса.

Зубарев сообщил, что между губернатором Александром Уссом и генеральным секретарем федерации бокса России Кириллом Щекутьевым состоялся разговор, где они предварительно договорились о том, будет проведен ЧМ среди студентов в городе Красноярске в 2022-23 годах. Заявка будет подаваться до конца текущего года.

Заместитель генерального секретаря выразил надежду на то, что Чемпионат мира все-таки состоится в 2022 году.