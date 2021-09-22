Как в Красноярском крае изменились тарифы на сотовую связь и интернет за последние шесть лет?

Запуск Tele2 в Красноярске начался с праздника. Фото:Tele2

В августе 2015 года жителям Красноярского края тариф «Самый черный» (самый дорогой в линейке оператора на тот момент) предлагали абонентам за 450 рублей в месяц. Сейчас аналогичный по положению в линейке тариф - «Мой онлайн+» - предлагают 500 рублей в месяц. Стало ли дороже?

- На первый взгляд – да. Но если мы посмотрим на стоимость единицы услуги в пакете, мы увидим, что стоимость заметно снизилась, - объяснил Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - В 2015-м году мы предлагали 6 Гб мобильного интернета и 800 минут для звонков. В 2021-м мы предлагаем 30 Гб и 600 минут, причем, внутрисетевые звонки (а их доля составляет не менее 40% от общего объема разговоров) не расходуют пакет и потому реальный пакет на тарифе – около 1000 минут в месяц. К тому же в тарифе бесплатно предоставляется доступ к четырем мессенджерам и шести разным социальным сетям. Трафик в этих приложениях может достигать половины от общего объема потребления клиента. Получается, что при росте абонентской платы на 12% за шесть лет, объем включенных в нее услуг вырос в пять-шесть раз.

Напомним, компания Tele2 пришла в Сибирь в 2004 году, но до 2014 года работала только в четырех регионах, не имея никаких лицензий, кроме голоса и медленного интернета в 2G. Однако после сделки по объединению мобильных активов Tele2 и «Ростелекома» началось серьезное развитие. И первым регионом мобильных перемен в макрорегионе «Сибирь» стал Красноярский край.

- В крае тогда был собственный сильный локальный бренд – «Енисейтелеком» и уже на запуске было хорошее покрытие голосовой связи (98%) и мобильного интернета (3G – 85%). В июле 2015 года мы «перекрасили» в черный, фирменный цвет Tele2 десятки салонов связи и сделали отличный праздник для всех жителей Красноярска, - вспоминает Дмитрий Горожанинов, директор филиала в Красноярском крае. - В 2017 году мы начали строить сети 4G в крае и закончили в январе 2018 года. Уже в июле, сразу после запуска ВОЛС на Севере края, мы сделали технологию 4G доступной и для жителей Норильска и Дудинке. В начале 2019 года стали базовым оператором на двух важных объектах Универсиады – в «Арене.Север» и в новом здании красноярского аэропорта, построили там очень сложные базовые станции с десятками антенн и километрами фидерного кабеля. Наконец, в этом году мы закончили еще один очень важный проект – на всех наших базовых станциях, которые работают на фиксированных, а не спутниковых каналах, мы разместили оборудование 4G. За шесть лет среднемесячный трафик наших клиентов вырос в 34 раза! Сейчас наши абоненты используют 13,6 тыс. Тб/мес. Этого достаточно, чтобы, скажем, 15 млн часов непрерывно смотреть HD-видео. Трафик, очевидно, продолжит расти, а мы будем развивать сети и разрабатывать новые продукты, чтобы у каждого нашего клиента был хороший и доступный мобильный интернет.