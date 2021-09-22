В Красноярске за один вечер сразу двое детей-пешеходов получили серьезные травмы в ДТП

Фото: МВД

В Красноярске за один вечер в разных ДТП получили серьезные травмы сразу двое детей-пешеходов. Об этом рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе МВД. Сейчас в ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедших ЧП.

В первой аварии пострадала 15-летняя девочка, переходившая проезжую часть по линии тротуара. На неё наехал 19-летний водитель ВАЗ-21043 при повороте с улицы Абытаевская на улицу Шахтеров. Парень, увидев, что он натворил, поспешил скрыться с места ДТП. Но его оперативно нашли и составили административный протокол «оставление места ДТП».

Во втором случае пострадала 11-летняя девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 56-летний водитель «Сузуки», ехавший по проспекту Красноярский Рабочий, сбил школьницу.

Обе девочки получили серьезные травмы после ДТП. Сейчас госавтоинспекторы разбираются в случившемся.