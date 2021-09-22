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Общество22 сентября 2021 5:03

Канатную дорогу на Караульную гору планируют построить к 400-летнему юбилею Красноярска

Подъемник сможет выполнять и функцию общественного транспорта
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Пока канатная дорога в Красноярске есть только в "Бобровом логу"

Пока канатная дорога в Красноярске есть только в "Бобровом логу"

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский мэр Сергей Ерёмин заявил о том, что к 400-летнему юбилею Красноярска, в центре города может появиться канатная дорога. В интервью телеканалу «Прима» глава региона пояснил, что строительство такого объекта уже давно есть в планах.

Подъемник запланировано установить у Караульной горы к смотровой у часовни Параскевы Пятницы. Как отмечает Сергей Еремин, фуникулер может стать не только объектом для туристов, но и выполнять функцию общественного транспорта для горожан. Мэр города специально проезжал на канатной дороге в Нижнем Новгороде, чтобы посмотреть, как работает такая система и остался доволен.