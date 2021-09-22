В красноярский аэропорт вернулся грузовой Boeing-747 из-за проблем с шасси

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярский аэропорт был вынужден вернуться грузовой самолет Boeng-747, командир которого заметил, что после вылета в Лепциг появились проблемы с шасси. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении следственного управления на транспорте СК России, пострадавших нет, самолет благополучно сел в аэропорту «Емельяново».

ЧП произошло вечером 21 сентября. Борт boeing-747 вылетел из Красноярска в Лейпциг, и только после подъема в воздух командиру стало понятно, что есть проблемы с уборкой шасси. Было принято решение о выработке топлива и возврате в аэропорт вылета. В грузовом самолете находились 2 члена экипажа. Сейчас СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.