В Красноярске полицейские нашли двух школьниц пропавших в Ленинском районе Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские нашли девочек 12 и 14 лет, пропавших 20 сентября в Ленинском районе. Напомним, что подружки в 16 часов вышли из здания лицея на Чайковского и исчезли. О пропаже школьниц сообщил отец одной из них.

Сразу же после сообщения о пропаже на поиски девочек вышли волонтеры и полицейские. Были организованы спецгруппы из сотрудников УР, участковых и ПДН.

Искали девочек сутки. В итоге полицейские нашли школьниц, гулящими на улице. Они целы и невредимы.

- Ранее девочки в поле зрения органов внутренних дел не попадали, их семьи характеризуются положительно. Полицейские выясняют причины ухода и все обстоятельства произошедшего,- сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.