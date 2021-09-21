В вузах и школах Красноярска ужесточили пропускной режим после трагедии в Перми Фото: Мария ЛЕНЦ

После стрельбы в Пермском государственном университете, в школах, детских садах и вузах Красноярска ужесточили пропускной режим. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Сейчас специалисты проводят в учреждениях проверки. В управлении сообщают, что все без исключения школы и детсады Красноярска оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, везде работает тревожная кнопка, а на входы и выходы контролирует охрана.

Помимо школы и детсадов, усилен пропускной режим и в красноярских вузах. Так, в СФУ не пускают никого, кроме сотрудников и студентов.