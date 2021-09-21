Красноярцам пообещали продолжение проекта «В центре Мира». Фото: мэрия Красноярска

Красноярцам пообещали продолжение проекта «В центре Мира». Об этом на подведении итогов сообщили организаторы. Напомним, в июне, августе и сентябре на выходных в Красноярске проспект Мира делали пешеходным.

В пресс-службе мэрии сообщают, что только за одни выходные выручка бизнеса по сравнению с обычными днями увеличилась в 2-3 раза. Пик работы общепита в основном приходился на период времени от 17 до 22 часов. А на фестивале фудтраков в среднем одна кофемашина делала 400 стаканчиков напитка. За четыре дня было продано 27 тысяч стаканов с кофе.

Самыми популярными локациями пешеходного проспекта Мира стали: зеленый газон на дороге, летний кинотеатр и концерты кавер-групп.

Организаторы проекта сообщают, что сейчас готовится вторая серия «В центре Мира». Первый же сезон закрыт и признан удачным.