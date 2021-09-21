В Красноярске началось комплексное развитие улицы Маерчака. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске началась реализация проекта комплексного развития улицы Маерчака в Железнодорожном районе. Уже снесен один из ветхих домов на участке от Маерчака, 33 до Маерчака, 37. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Остальные двухэтажки расселяются, после чего так же будут снесены. После того, как территорию расчистят, на этом месте появится современный ЖК с подземным паркингом и инфраструктурой.

Глава города Сергей Еремин ознакомился с ходом ремонта на Маерчака. Начались работы на участке от Свободного до здания финансово-экономического колледжа. Длиться комплексное развитие будет в два сезона.

В 2021 году здесь заменят бордюры, уложат более прочный асфальт, обустроят технические тротуары, пешеходные дороги и «зебры», а на дороге установят разделитель. А напротив БЦ «Баланс» началось строительство многоуровневой парковки на 800 мест. Кроме того, на Маерчака благоустроили сквер.

- Для меня всегда очень важно, чтобы к модернизации таких важнейших магистралей как улица Маерчака мы подходили максимально комплексно. Сейчас мы реализуем несколько проектов. Два из них совместно с инвесторами – по реновации жилого фонда и строительству паркинга. Теперь мы приступили к обновлению дорожной инфраструктуры, но самая глобальная часть работу запланирована на второй сезон, - сказал Сергей Еремин.