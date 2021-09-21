25 сентября в Красноярске в честь Всемирного дня туризма откроется настоящий парк путешествий

Главной локацией Всемирного дня туризма станет парк путешествий от туристского информационного центра Красноярского края. Он начнет работу в 12:00 в сквере им. В.И. Сурикова. Гостей парка ждут интерактивы в туристической тематике: квест для путешественников, детская творческая площадка, а также почтовая зона, где каждый сможет отправить открытку по всему миру.

Гости парка смогут посетить мастер-класс по гончарному делу и лепке из глины, мастер-класс по созданию авторской реплики пейзажа «Енисей у Красноярска» от Музея-усадьбы В.И. Сурикова, спелеовыставку о пещерах края и тактильно-визуальный интерактив «Прикосновение» от музея геологии Центральной Сибири GEOS.

Кроме того, 25 сентября пройдет ряд бесплатных экскурсий. В этот день можно будет присоединиться к пешим экскурсиям по историческому центру Красноярска и села Сухобузимского, экопарку «Гремячая Грива», центральному и восточному входу нацпарка «Столбы». А также посетить экскурсии в Архиерейский дом, Органный зал, Свято-Успенский мужской монастырь и побывать во всех залах и на репетиции в филармонии в рамках уникальной экскурсии «Закулисье».

Обращаем внимание, что участие в мастер-классах и экскурсиях возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться можно по ссылке https://festival-turizma.ru/

Подробная программа на сайте Туристского информационного центра Красноярского края https://visitsiberia.info , а также, на страничке в инстаграм @visitsiberia.info