В Красноярске пропали две школьницы-подруги Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пропали две школьницы 14-ти и 12-ти лет. Подружки вышли из здания лицея №3 на Чайковского в 16:00 часов 20 сентября. Домой они не пришли. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Приметы Валерии: рост 165 см, темно- русые и сильно вьющиеся волосы до лопаток, собраны в хвост, глаза карие, среднего телосложения.

Приметы Виктории: рост 155 см, волосы светло-русые, прямые, длиной до плеч, укороченные по бокам, худощавого телосложения, глаза серо-голубые.

Валерия была одета в бело-красную жилетку, белую кофту с серыми вставками, белые кроссовки на высокой подошве и темные джинсы с лампасами.

Виктория была одета в белую толстовка с капюшоном, белую водолазку с коротким рукавом, а также черные штаны с четырьмя пуговицами внизу сбоку и белые кроссовки с оранжевыми шнурками.