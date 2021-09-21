Красноярцам показали эскизы проектов благоустройства общественных пространств

Эскиз проекта на Полтавской, 32. Фото: мэрия Красноярска

Красноярцам показали эскизы проектов благоустройства восьми общественных пространств. Подготовительную работу по созданию концепций провели четыре организации. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

В администрации подчеркивают, что основой для разработки эскизов стали пожелания красноярцев. Так, в сквере на Полтавской, 32 появится горка-труба, а на детской площадке установят корабль, «потерпевший бедствие».

Полтавская, 32

На набережной ДК 1 мая появится смотровая площадка «Ладейка». Здесь возведут удобный спуск на нижний ярус для инвалидов и мам с колясками.

Набережная ДК 1 мая

- Название отражает историю места, ведь именно здесь раньше была казачья станица «Ладейка», которая защищала Красноярский острог от набегов врагов, - поясняют в мэрии Красноярска.

На набережной Качи установят освещение на участке до Белинского, а также экологичный транзит под мостовыми переходами. На «Солнечный поляне» в микрорайоне Солнечный в 2022 году планируют закончить работы.

Набережная Качи

Необычные дизайнерские и архитектурные решения приняты и по общественным пространствам на Киренского, Павлова и набережной на Ульяновском проспекте. Ознакомиться можно по ссылке.