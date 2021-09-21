В Красноярске на Татышеве суслики впали в зимнюю спячку Фото: Мария ЛЕНЦ

На острове Татышев пропали суслики, маленькие грызуны впали в спячку. Об этом сообщили в пресс-службе Татышев-парка.

В группе парка рассказали, что есть примета, что если осенью суслики исчезли, то тепла можно уже не ждат. Теперь коренных жителей острова не будет видно, как минимум до следующего апреля.

- Зверьки тщательно готовят норки к долгому сну. Они роют длинные каналы и запечатывают выход. Зимой температура их тела может упасть даже до +5 градусов. Ученые выяснили, готовясь к спячке, зверьки «очищают» кровь от всех микроэлементов, которые могут вызвать ее замерзание. Это гарантирует, что суслики проснутся даже после самой суровой зимы, - сообщают в Татышев-парке.

Любопытная деталь. Спят суслики усевшись на задние лапки, подогнув голову с брюшку и прикрывшись хвостиком. За время спячки они могут потратить до трети своего веса.