354 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

21 сентября в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у 354 человек. За все время в регионе зафиксировано 112 849 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 359 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 99 637 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 21 человек. Общей сложности от болезни скончались 5 630 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 27 365 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 513 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 762. Проведено тестов на коронавирус всего 3 638 634 из них за последние сутки 2 216, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.