В Красноярске ночной вор в шуршащих штанах выпрыгнул в окно после того, как разбудил семью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина пробрался в квартиру на улице Спартаковцев, чтобы обокрасть квартиру, но его вспугнул проснувшийся жилец.

Все случилось примерно в 2 часа ночи. Жилец дома проснулся от того, что кто-то ходит по квартире. Мужчина решил, что это родители, но затем понял, что в дом пробрался кто-то посторонний. Пройдя на кухню, он увидел незнакомца в балаклаве и окрикнул его.

Непрошенный гость же сбежал, выпрыгнув в окно на первом этаже и побежал в сторону соседнего дома. Тогда мужчина разбудил родителей и рассказал им о случившемся. Оказалось, что воришка рылся в сумке матери, но украсть все не успел. Его добычей стали 5 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого.