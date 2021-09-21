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Общество21 сентября 2021 11:28

С начала 2021 года в Красноярске дети нарушили ПДД более 2 тысяч раз

ГИБДД совместно с ПДН провели рейд в Красноярске
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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С начала 2021 года в Красноярске дети нарушили ПДД более 2 тысяч раз. Фото: ГИБДД Красноярск

С начала 2021 года в Красноярске дети нарушили ПДД более 2 тысяч раз. Фото: ГИБДД Красноярск

С начала года в Красноярске дети нарушили ПДД более двух тысяч раз. Госавтоинспекторы передают собранные материалы в ПДН. Об этом сообщает пресс-службе красноярской ГИБДД.

Так, с целью профилактики ГИБДД с ПДН провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель». Полицейские дежурили у пешеходных переходов и школ в Кировском районе. С детьми, которые пытались перебежать дорогу проводились беседы.

- В случае неоднократных нарушений ПДД ребенком сотрудниками полиции может быть рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет, - добавили в ГИБДД Красноярска.