С начала 2021 года в Красноярске дети нарушили ПДД более 2 тысяч раз. Фото: ГИБДД Красноярск

С начала года в Красноярске дети нарушили ПДД более двух тысяч раз. Госавтоинспекторы передают собранные материалы в ПДН. Об этом сообщает пресс-службе красноярской ГИБДД.

Так, с целью профилактики ГИБДД с ПДН провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель». Полицейские дежурили у пешеходных переходов и школ в Кировском районе. С детьми, которые пытались перебежать дорогу проводились беседы.

- В случае неоднократных нарушений ПДД ребенком сотрудниками полиции может быть рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет, - добавили в ГИБДД Красноярска.