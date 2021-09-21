22 сентября жители Назарова на 6 часов останутся без горячей воды Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Назарова Красноярского края останутся без отопления и горячей воды 22 сентября. В СГК сообщают, что воды не будет с 11:00 до 17:00 часов. Рабочие будут устранять повреждение на квартальном трубопроводе.

Отключение горячей воды коснется четырех улиц Назарова. Потерпеть придется жителям домов по следующим адресам:

- 8-й микрорайон: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20 и 21; - 10-й микрорайон: 2 и 3; - улица Базарная: 26 и 33; - улица Крупской: 33.

Напомним, что 21 сентября жители четырех улиц остались без холодной воды в Красноярске.