В 16 раз превысил норму алкоголя в крови водитель из Хакасии, честно признавшийся в пьяном вождении

Фото: скрин ГИБДД

В Хакасии результат медицинского освидетельствования одного из водителей несказанно удивил сотрудников ГИБДД – количество алкоголя в его крови превышало норму в 16 раз. Как сообщают в ведомстве, мужчину остановили из-за езды с выключенными фарами.

Мужчина передвигался на автомобиле УАЗ-469 по деревне Беренжак, когда его решили проверить сотрудники ДПС. Поводом для остановки стали не включенные фары. Автолюбитель сразу честно признался, что пил и от медицинского освидетельствования отказываться не стал. Цифры прибор показал довольно серьезные – 2500 мг/л, что приравнивается к превышению нормы практически в 16(!) раз.

Оказалось, что мужчина не только был серьезно пьян, но и ездил без прав. И такое грубое нарушение ПДД для него не в первой - в ноябре 2020 года водитель привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. Тогда ему дали 10 суток административного ареста.

В этот раз административным наказанием мужчине уже не отделаться, сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».