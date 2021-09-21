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Общество21 сентября 2021 9:15

Красноярских автомобилистов предупредили о мокром снеге на трассе в районе парка «Ергаки»

Мокрый снег выпал на трассе Р-257
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Красноярских автомобилистов предупредили о мокром снеге на трассе в районе парка «Ергаки». Скриншот Gornovosti.ru

Красноярских автомобилистов предупредили о мокром снеге на трассе в районе парка «Ергаки». Скриншот Gornovosti.ru

Водителей предупреждают о мокром снеге на участке с 580 по 625 километр трассы Р-257. Осадки выпали в районе природного парка «Ергаки». Об этом сообщают Gornovosti.ru.

При возникновении непредвиденных обстоятельств на дорогах нужно позвонить по номеру 112 или в Упрдор «Енисей» по номеру 8 (391)2-650-112.

Напомним, что в центральных районах Красноярского края и в Красноярске осадки в виде мокрого снега возможны уже грядущей ночью.