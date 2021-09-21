Красноярских автомобилистов предупредили о мокром снеге на трассе в районе парка «Ергаки». Скриншот Gornovosti.ru

Водителей предупреждают о мокром снеге на участке с 580 по 625 километр трассы Р-257. Осадки выпали в районе природного парка «Ергаки». Об этом сообщают Gornovosti.ru.

При возникновении непредвиденных обстоятельств на дорогах нужно позвонить по номеру 112 или в Упрдор «Енисей» по номеру 8 (391)2-650-112.

Напомним, что в центральных районах Красноярского края и в Красноярске осадки в виде мокрого снега возможны уже грядущей ночью.