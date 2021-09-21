Водитель мусоровоза поворачивал налево и скинул с дороги патрульную машину ДПС в Хакасии

Фото: ЧП Абакан

В Хакасии водитель мусоровоза, при повороте налево, снёс патрульную машину ДПС так, что её отбросило на электроопору, а затем скинуло в канаву. Как сообщают в ГИБДД, госавтоинспекторам, находящимся в служебном авто невероятно повезло – несмотря на серьезные повреждения автомобиля, нико их них не пострадал.

Фото: ЧП Абакан

Все произошло за считанные секунды. Мусоровоз ехал на зеленый свет и, его водитель решил повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество машине ДПС, двигавшейся по встречной полосе также на зеленый. Столкновение, удар и патрульная машина улетает в электроопору, а затем её отбрасывает в канаву рядом. К счастью, пострадавших в ДТП нет.