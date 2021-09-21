Из красноярского фонтана на Красной площади выловили живых раков

Фото: МП УЗС

В Красноярске из фонтана на Красной площади специалисты «Управления зеленого хозяйства» обнаружили живых раков. Как сообщили в ведомстве, членистоногих бережно выловили и отпустили в водоём.

В истории красноярских фонтанов, раки – не самая необычная находка. Довольно часто там оказываются деньги, бутылки, одежда и даже мобильные телефоны. А совсем недавно специалисты нашли старую пленочную видеокассету. Кто и зачем опустил её в чашу – неизвестно, но проблем она доставила немалых. Плёнку засосал насос, прочистить который стоило больших усилий.

Но упавшие предметы в фонтан – это только половина беды. Многие граждане специально пытаются повредить городское имущество. Так, на прошлой неделе были украдены 24 форсунки из фонтана на Текстильщиков, 16. Кому и для чего они могли понадобится остается загадкой.