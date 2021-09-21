С 1 октября 2021 года перестанет работать старая версия приложения по оплате проезда

С 1 октября 2021 года перестанет работать старое приложение по оплате проезда Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 октября старое приложение по оплате проезда в общественном транспорте Красноярска перестанет работать. Пассажиры смогут воспользоваться только новой версией «Транспорта Красноярска». Об этом сообщает мэрия Красноярска.

Фото: мэрия Красноярска

Напомним, что приложение «Транспорт Красноярска» заработало в апреле 2019 года. На данный момент наклейки с QR-кодами приложения есть во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска.

В январе 2021 года была запущена новая версия приложения с дополнительными функциями, однако старая версия продолжала работать. Но с 1 октября пассажирам будет доступна только новая.