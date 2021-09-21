В Красноярске благоустроили три дворовые спортплощадки. Фото: мэрия Красноярска

В трех районах Красноярска отремонтировали спортивные площадки. Обновлены площадки на Ферганской, 8 в Советском районе, на Щорса, 52 в Кировском районе и на Красрабе, 179 в Свердловском. Об этом сообщает мэрия Красноярска.

На Ферганской и Красрабе строители демонтировали старый забор, уложили брусчатку и резиновое покрытие, а также установили бордюры и ограждения. Также на двух площадках появились футбольные ворота и баскетбольных колец. Спортплощадка на Щорса была обновлена по типовому проекту.

- Продолжается обновление территории нового тактильного сквера «Светлый». До конца года на 60 лет Октября, 33 строители обустроят еще одну новую площадку. Здесь юные спортсмены также смогут поиграть в различные виды спорта, - добавили в мэрии Красноярска.