Жителю Красноярска, ударившему ножом 17-летнего подростка, грозит 5 лет колонии. Скрин из видео

17 сентября 2021 года мужчина напал с ножом на группу подростков в красноярском микрорайоне Пашенный. Он ранил 17-летнего парня и ударил его 15-летнего друга. Нарушителя спокойствия задержали прибывшие полицейские, сообщает пресс-служба МВД.

Нападавшим оказался 57-летний житель Красноярска. Он рассказал полицейским, что накануне инцидента «пил водку», сам на парней не нападал, а напротив – защищался, нож с собой носил, потому что район опасный и «тут такое (нападения на людей) происходит часто».

В пресс-службе МВД по Красноярскому краю добавили, что на мужчину заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.