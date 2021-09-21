Красноярцев предупредили о ливнях и сильном ветре 21 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

На востоке центральных районов и на юге Красноярского края 21 сентября ожидаются ливни и усиление порывов ветра – до 18 метров в секунду. Также погода испортится на юге Таймыра. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

- 21 сентября на юге Таймырского муниципального района местами ожидаются порывы северного ветра 15-18 м/с, а ночью на востоке центральных районов и в горах южных районов края, в Республиках Хакасия и Тыва местами порывы западного ветра 15-18 м/с, на юго-востоке центральных районов местами сильные дожди, - сообщают в ведомстве.

По данным Гидрометцентра, уже в ночь с 21 на 22 сентября в Красноярске возможно выпадение первого снега. Дневная температура составит около +8 градусов, ночью же столбик термометра опустится до -1 градуса.