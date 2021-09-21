Ветслужба Красноярского края получит 8 новых автомобилей Фото: ИВАНОВА Диана

Ветеринарная служба Красноярского края получит 8 новых автомобилей. Решение обновить материально-техническую базу ветслужбы было принято на совещании руководителей краевых учреждений ветеринарии. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Красноярского края.

- В 2019-2020 годах для ветеринарных отделов региона приобретено шесть автомобилей и 21 мобильный вагончик. До конца 2021 года – восемь автомобилей для ветучреждений края, а так же мобильный вагончик для Назаровского отдела ветеринарии, - передают в ведомстве.

В общей сложности на содержание ветеринарной службы в краевом бюджете предусмотрено около 1,5 миллиардов рублей.